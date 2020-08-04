النيابة العامة تصدر بيان حول مصرع عروس في شهر العسل بالدقهلية

أصدرت «النيابة العامة» بيانا اكدت خلاله انها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة «رضا محمود» بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حيث تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة المذكورة بادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته؛ فأمر المستشار "النائب العام" بمتابعة التحقيقات في الواقعة.



واضاف البيان ان "النيابة العامة"كانت قد ناظرت جثمان المتوفاة وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها بعد أن سألت الطبيب الذي استقبلها بالمستشفى وأعدَّ تقريرًا بحالتها وسألت "النيابة العامة" زوج المتوفاة وبعضَ ذَوِيه المقيمين جوارَه، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها، إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن ادعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته.



واشار البيان الى ان والدا المتوفاة اتهما زوجَها ووالدتَه بقتلها على ضوء ما يعلماه من خلافات بينها وبين المذكورَيْن ،حيث أكدت والدتها أنها علمت من نجلتها سبق تهديد زوجها لها بالقتل.



واوضح البيان ان تحريات الشرطة كانت قد أكدت ما بين المتوفاة وزوجها من خلافات، بينما لا تزال التحريات جاريةً لمعرفة كيفية وفاتها، وقد أمرت "النيابة العامة" "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"بمعاينة وفحص الآثار العالقة بمسرح الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.



كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول، رضا م. م، 19 سنة، إلى مستشفى دكرنس العام جثة هامدة، إدعاء سقوط من علو.

وانتقل مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد المتوفاه اتهم كلا من الزوج "شعبان م. ا"، 28 سنة نجار ووالدته جازية ع. ر، المقيمان بعزبة عامر التابعة لمنشية عبد الرحمن، بقتلها لرفضها بيع عفش بيتها ليسددا ديونهما.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة بعد ذلك.

وبإلقاء القبض على كل من الزوج وأمه أنكرا اتهام والد العروسة لهما، وادعيا أنها ألقت بنفسها من أعلى سطح المنزل لخلافات عائلية.