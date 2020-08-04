أميرة العادلي: نسعى للتميز في برنامج «لايت شو» عن البرامج الفنية الأخرى

أعربت الإعلامية أميرة العادلي، عن سعادتها بالانطلاقة الناجحة لبرنامجها الجديد "لايت شو"، الذي تقدمه عبر شاشة قناة الحياة.

وقالت أميرة في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، إن البرنامج فني يهتم بالسينما والمسرح، وتغطية كافة الفعاليات والمهرجانات الفنية وكواليس تصوير الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى لقاءات حصرية مع نجوم الفن.

كما يهتم البرنامج بأخبار النجوم العالميين في فقرة "هوليوود"، والفاشون في فقرة خاصة بعنوان "فاشون بوليس" لتقييم إطلالات النجوم.

وأوضحت أميرة إن التحضيرات للبرنامج استغرقت ما يقرب من شهرين ، للوقوف على كافة التفاصيل ليخرج البرنامج بشكل مميز، ومختلف عن البرامج الفنية الأخرى الموجودة على الشاشات، لافتة إلى أن روح العمل الجماعي كانت حاضرة بقوة خلال التجهيزات للحلقة الأولى من البرنامج، و

وجميع فريق العمل على درجة كبيرة من الإحترافية، وعلى رأسنا الأستاذ حازم شفيق رئيس شبكة قناة الحياة الذي منحنا دعما كبيرا وسخر كل الإمكانيات حتى يخرج البرنامج بصورة تليق بحجم قناة الحياة التى عودت المشاهدين على التميز دائما.

"لايت شو" تقديم أميرة العادلي واية الغرياني، ويذاع في العاشرة مساء أيام الأحد والثلاث والخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة.

جدير بالذكر إن الإعلامية أميرة العادلي قدمت على مدار 10 سنوات عددا من البرامج ، والتي جاءت انطلاقتها من خلال البرنامج الشهير" Top 20" عبر شاشة روتانا، والذي قدمته على مدار 3 سنوات، وإذاعة دياب إف إم، وبرنامج" شو بيز" على شاشة lbc، ثم برنامج عرب وود على شاشة روتانا، كما قدمت برنامج يوم جديد والنشرة الفنية على قناة الغد العربي، وبرنامج صباح اون والجولة الفنية عبر شاشة on live، كما قدمت نشرة المصري اليوم عبر قناة القاهرة والناس.

كما شاركت العادلي في تغطية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والسياسية أبرزها مهرجان الجونة السينمائي، و منتدى شباب العالم، ومهرجان بياف في لبنان.