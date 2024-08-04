 1 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة متهمين ذبحوا طفلا وقطعوا كفى يديه وبيعها لمنقب عن الآثار في سوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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1 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة متهمين ذبحوا طفلا وقطعوا كفى يديه وبيعها لمنقب عن الآثار في سوهاج

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 5:48 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 5:48 م

أمر المستشار فكري غانم، رئيس محكمة استئناف أسيوط؛ بتحديد جلسة الأول من سبتمبر لمحاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفي يديه واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإحالة المتهمين في الجناية رقم ١٠٧٣٠ لسنة ٢٠٢٤ مركز البداري والسابق قيدها برقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز البداري إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من ارتكاب جرائم قتل المجني عليه المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

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