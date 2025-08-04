زاد توافد المواطنين على لجان دار السلام بمحافظة القاهرة بعد انكسار حرارة الجو قبل ساعات من إغلاق باب التصويت في التاسعة مساء.

وتجمع العشرات أمام المقار الانتخابية بمدارس زويل والفاروق الابتدائية 1 و2 ومحمد نجيب في منطقة مجمع المدارس.

وسيطرت أجواء احتفالية خارج مراكز الاقتراع على وقع الأغاني الوطنية التي أذاعتها مكبرات الصوت وتفاعل معها عدد بالرقص عدد من الحضور.

ورصدت "الشروق" توفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وأخرى خشبية ومعدنية لانتظار كبار السن أمام المقار الانتخابية، التي حاوطتها أعلام مصر وبانرات حزب مستقبل وطن.

كما عُلقت لوحات إرشادية داخل المقرات الانتخابية لطريقة التصويت الصحيحة بالصور التوضيحية ولغة الإشارة.

وأمن عناصر من الشرطة المقرات الانتخابية، كما تمركزت سيارة إسعاف واحدة في منطقة مجمع المدارس.

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح للناخبين الموجودين داخل حرم اللجان بالتصويت حتى بعد موعد الإغلاق الرسمي.

ويخصص لمحافظة القاهرة 10 مقاعد فردية يتنافس عليها 60 مرشحا، بينهم 22 مستقلون و38 حزبيا، في مقدمتهم مستقبل وطن بـ7 مرشحين والعدل بـ6 مرشحين.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" منفردة انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القوائم في 4 دوائر، منها: دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، التي تضم 37 مقعدًا.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد، ينتخب ثلثا الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.