شهدت اللجان الانتخابية إقبالًا كثيفًا في الساعات الأخيرة من أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح إسلام أبو الحسن، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالوادي الجديد، أن اللجان الانتخابية سجلت مشهدًا حضاريًا مشرفًا، عبّر فيه المواطنون عن وعيهم السياسي وحرصهم على أداء واجبهم الوطني من خلال المشاركة في التصويت.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية لعبت دورًا مهمًا في دعوة المواطنين للمشاركة والتصويت خلال يومي الانتخابات، إلى جانب التعاون مع الأجهزة المعنية وتوفير الاحتياجات اللوجيستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون عوائق.