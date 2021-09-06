 فيديو.. وقفة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة رفضا لإجراءات تهجير سكانها - بوابة الشروق
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فيديو.. وقفة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة رفضا لإجراءات تهجير سكانها

هديل هلال
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 6:43 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 6:43 م

عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد تنظيم أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، اليوم السبت، وقفة رفضا لسياسة التهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال واحتجاجا على قرارها بتهجير عشرات العائلات من أحياء مختلفة في البلدة.

وأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله في حي وادي الربابة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي أيمن أبو هدوان على هدم منزله البالغ مساحته 50 مترا مربعا، بواسطة معدات هدم يدوية، وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة في حال هدمه الاحتلال.

وأضافت، أن المنزل قديم وتم توقيف البناء فيه قبل عشر سنوات، إلى أن سلمته سلطات الاحتلال أمر هدم قبل شهر، بحجة عدم الترخيص.



 

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