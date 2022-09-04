هآرتس: مخاوف إسرائيلية من انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هناك مخاوف من انفجار الأوضاع الأمنية بما يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وبالتالي انتقال التوتر الأمني إلى المدن الإسرائيلية، والعودة مجددا إلى العمليات المسلحة.

وقالت الصحيفة إن "كبار المسئولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا يستبعدون اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "الساحة الفلسطينية عادت لتتصدر قائمة التصعيد المحتمل خلال الفترة المقبلة".

وأوضح التقرير أن ذلك يظهر جليا في الارتفاع الملحوظ في أعداد عمليات إطلاق النار التي ينفذها الفلسطينيون وعمليات الاعتقال، مبينا أن محاولات شن هجمات مسلحة ضد إسرائيل في الضفة الغربية زادت مؤخرا.

واعتبرت الصحيفة، أن "المواجهة العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، والتي وقعت بسبب حادثة اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في جنين، كشفت محدودية قدرة الفصائل المسلحة في غزة على إلحاق الضرر بإسرائيل".

وأشار إلى أن "الضرر الأكبر على الإسرائيليين ومؤسساتهم الأمنية والعسكرية يكمن من اشتعال الوضع الأمني بالضفة الغربية، خاصة أن هناك احتكاكا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمختلف مدن الضفة الغربية".

وشددت "هآرتس" على أن مخاطر التصعيد المحتمل في الضفة الغربية أعلى من غيره في المناطق الثانية، وهو ذات الأمر الذي كان جليا قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية عام 2000، وظهر أيضا خلال أعوام لاحقة وتحديدا عام 2014.

وحسب الصحيفة، تجد إسرائيل صعوبة في وقف دخول منفذي العمليات المسلحة بشكل كامل عبر خطوط التماس، مضيفة أن النتيجة قد تكون عمليات إطلاق نار وطعن داخل إسرائيل، وفق تقديرها.

وتابعت: "عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في عمق الضفة الغربية، زاد الاحتكاك مع الفلسطينيين، ورغم توقف الموجة الأخيرة من الهجمات في مايو الماضي، إلا أنه ما زال هناك اشتباكات عنيفة ومتكررة خاصة في شمال الضفة الغربية".

وأشارت "هآرتس"، إلى أن هناك عدة أسباب تقف وراء التوتر الأمني، منها ظهور الخلايا المحلية بعد أن تركت السلطة فراغا في بعض مناطق شمال الضفة الغربية، إلى جانب حالة الركود السياسي من قبل إسرائيل، والالتزام فقط ببعض الإيماءات الاقتصادية.

وأكدت أن "هناك مخاوف إسرائيلية حقيقية من فترة تصعيد أمني طويلة تمتد لانتفاضة ثالثة أو نسخة قريبة منها، الأمر الذي يخشاه كبار المسئولين الأمنيين في إسرائيل خاصة وأنه سيؤدي إلى انزلاق بطيء وشبه مؤكد نحو أسفل المنحدر الأمني".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه في الوقت الذي تمتنع فيه أجهزة الأمن الفلسطينية من دخول المناطق المتوترة أمنيا، إضافة إلى سعي حركة حماس لتأجيج الوضع رغم أنها لا تسيطر عليها، يدفع ذلك إسرائيل لتعميق نشاطاتها ضمن خطة جز العشب، التي أدت لاعتقال عشرات الفلسطينيين، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وتابعت الصحيفة: "لكن الآن هناك خوف من نشوء حلقة مفرغة، خاصة وأن معظم الاعتقالات ليست موجهة ضد ناشطين بارزين، بل ضد المسلحين من الشباب الذين يطلقون النار على القوات الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن استشهاد فلسطيني جديد بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي، يزيد من مشاعر الانتقام ويدخل المزيد من الشباب في دائرة الاحتكاك مع إسرائيل، وتابعت أن نحو 200 ناشط فلسطيني شاركوا في اشتباكات نابلس وحدها، وهذه أرقام لم تشهدها مدن الضفة الغربية منذ عام 2002.

ووفق هآرتس، فإن هناك تغيير جوهري تشهده الضفة الغربية، يتمثل في انتشار الأسلحة بشكل كبير، منوهة بأن أجهزة المخابرات الإسرائيلية لا تعرف كيف تتنبأ بمتى ستحدث نقطة تحول ستجر الضفة الغربية إلى تصعيد كبير.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن هناك تحذيرا استراتيجيا قدمته شعبة الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" قبل حوالي 6 سنوات يحذر من مثل هذا السيناريو، مشددا على أن حالة الإحباط الفلسطينية، وصراع الخلافة على منصب الرئيس محمود عباس، يغذيان ذلك.

وأضافت: "كما يبدو أن المنافسة السياسية بين رئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني جانتس، تسبب في شلل أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحالية من اتخاذ أي خطوات سياسية تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي ينذر بأن تنفجر الأوضاع بالضفة الغربية".

وحذرت الصحيفة من أن "غياب اتفاق سياسي مع الفلسطينيين يعني استمرار الصراع وإدارته للأبد دون تحمل أي عواقب".