بدء تشغيل معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة تجريبيا

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكل الموانئ الرئيسية وبسرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة الخارجية، أعلن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدء التشغيل التجريبي للمعامل الصناعية بفرع الهيئة بميناء العين السخنة مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وأشار النجار، إلى حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، مشدداً على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من اجل أنهاء العمل بسرعة ودقة عالية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن معامل الهيئة بالعين السخنة تتضمن معامل فلاتر الزيت وفلاتر الوقود والبطاريات ولعب الأطفال والجلود والأحذية والشد ١٠٠طن والضغط الانفجاري، بالإضافة إلى معامل التحليل الطيفي والاختبارات البيئية والطلمبات وكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية واختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية.

وأضاف أن المعامل الجديدة تشمل معمل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والأفران البيليت والسخانات، إلى جانب ورشة تجهيز العينات بالإضافة إلى معمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية والتي تشمل الغلايات والكاتل والأفران والمكاوي والعدد اليدوية وأجهزة تحضير الطعام والبوتجازات الكهربائية، مؤكدا أنه يجرى حالياً العمل على تجهيز معامل احجار الجلخ والجنوط والإطارات.

هذا وقد قام المهندس عصام النجار بجولة تفقدية بمبنى المعامل الصناعية الجديد بميناء العين السخنة لمتابعة التجهيزات والتحضيرات لبدء العمل التجريبي للمعامل.