تركيا وإسرائيل تبحثان صادرات الغاز الطبيعي مع التركيز على أوروبا

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أجرى وزيرا الطاقة التركي والإسرائيلي محادثات بشأن التعاون في مجال الطاقة مع سعي البلدين لتوسيع العلاقات الاقتصادية بعد سنوات من التوترات.

وبحث وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأحد هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس "فرص التعاون الثنائي والاقليمي في مجال الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي".

وكتب بيرقدار على منصة اكس للتواصل الاجتماعي "سأزور إسرائيل بناء على دعوة من الوزير كاتس في أقرب وقت ممكن".

وتسعى الدولتان لاستكشاف فرص صادرات الغاز إلى أوروبا عبر تركيا من حقل بالبحر المتوسط قبالة ساحل قطاع غزة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال في يوليو الماضي عن الغاز الإسرائيلي المشروع الأكثر صحة هو نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا"