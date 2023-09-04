إسرائيل تعتزم بناء سياج جديد بطول حدودها مع الأردن لوقف تهريب أسلحة إيرانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على منصة إكس/تويتر سابقا/ أن بلاده سوف تبني سياجا جديدا على طول الحدود مع الأردن، بعد تقرير عن إحباط تهريب أسلحة إيرانية من الأردن إلى إسرائيل .

وكتب نتنياهو " أقمنا سياجا عند حدودنا الجنوبية (مع مصر) واوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل ، وبالتالي منعنا أكثر من مليون متسلل من أفريقيا الأمر الذي كان سيدمر بلادنا"،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية.

وتابع " الآن، سوف نبني سياجا عن حدودنا الشرقية ( مع الآردن) وسنضمن أنه لن يحدث أي تسلل من هناك أيضا . سوف نحمي حدودنا ، وسوف نحمي بلادنا".

وجاء إعلان نتنياهو بعد مرور بضعة أيام على السماح بنشر تقرير عن قيام الجيش بإحباط محاولة لتهريب متفجرات ايرانية الصنع من الأردن إلى إسرائيل في شهر يوليو الماضي.

وفي نهاية يوليو الماضي ،أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة غير معتادة لتهريب أسلحة في وادي الأردن .

وذكرت الصحيفة أنه يُقدر أن المتفجرات كانت مرسلة لمنظمات" إرهابية" في الضفة الغربية .