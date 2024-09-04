محافظ الإسماعيلية يناقش معدلات أداء تقنين أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا اليوم الأربعاء؛ لمتابعة آخر معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، بهدف الإسراع من وتيرة العمل بالمنظومة.

وتضمن الاجتماع عرض ومناقشة بيانًا بأعداد الطلبات المقدمة، والعقود المحررة والمستوفاة للشروط ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يجرِ الانتهاء منها سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو حتى البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين.

كما ناقش الاجتماع، أعداد التصالح على مخالفات البناء بكل الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

ووجه المحافظ، بإسراع وتيرة العمل بمنظومة التصالح والتقنين وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم الإسراع من معدلات الأداء، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة في التصدي لكل أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى كل مراكز ومدن المحافظة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بإعداد بيان مفصل ودقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها الأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح أن ملف تقنين أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ويحب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل، وفقا للضوابط والمعايير المحددة لذلك وتوعية المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.