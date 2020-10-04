وزارة الحج والعمرة السعودية: نستقبل المعتمرين من خارج المملكة أول نوفمبر المقبل

تقدم وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين بالسعودية، المهندس هشام عبد المنعم سعيد، بالتهنئة للمسلمين في العالم بقرار إعادة فتح العمرة بعد توقفها في مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال حواره لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، إن قرار عودة العمرة جاء بعد دراسات، مشيرًا إلى أن فتح العمرة سيكون تدريجيًا، وبأعداد محددة وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه تم وضع خطة لعودة العمرة على ثلاث مراحل، متابعا أن المرحلة الأولى خاصة باستقبال المعتمرين من السعوديين والمقيمين داخل المملكة، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد أسبوعين بزيادة الأعداد ومراقبة الوضع الصحي، ومن ثم المرحلة الثالثة المتعلقة باستقبال المعتمرين من أنحاء العالم الإسلامي كافة بداية من الأول من نوفمبر.

وأشاد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين بالسعودية، بتنظيم المملكة لموسم الحج، قائلا إنه كان موسمًا فريدًا، وتجربة ناجحة.

وتابع أنه في المرحلة الأولى سيتم استقبال 20 ألف معتمر يوميًا، بالتوازي مع مراقبة الوضع العام، مشيرًا إلى أنه حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم العمل على زيادة الأعداد.

وأشار إلى العمل على الاستفادة من تجربة موسم الحج، فضلًا عن إضافة تحسينات، مراعاة للأريحية والجو الروحاني للمعتمرين، معقبًا: «سنعطي راحة لضيف الرحمن لتأدية مناسكه وعودته لبلاده بكامل صحته وعافيته وفي أمن وأمان».

واستقبل المسجد الحرام، اليوم الأحد، أفواج المعتمرين، بعد صدور الموافقة على عودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.