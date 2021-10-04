أحد أسرى جلبوع يُضرب عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه القاسية في إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الأسير محمد العارضة، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان الإسرائيلي منذ نقله إليه قبل 6 أيام.

وقال كريم عجوة، وهو أحد محامي الهيئة في بيان وزع على الصحفيين، إن إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة يوم الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدًا من العقوبات، رغم أنه يُعتقل في ظروف عزل قاسية في زنزانة عديمة التهوية ومراقبة بالكاميرات.

وكشف عجوة عن أن إدارة السجن فرضت على الأسير العارضة عدة عقوبات تمثلت بـ14 يومًا في زنازين العزل الانفرادي دون أي مقتنيات شخصية حتى البطانية ووسادة النوم، ومنعه من زيارات الأهل، لمدة شهرين، وسحب الكهربائيات إضافة لفرض غرامات مالية.

وقال الأسير العارضة، لمحاميه خلال زيارته اليوم، إنه يحتجز في ظروف صعبة بزنزانة متسخة وضيقة ورائحتها كريهة، ولا يوجد معه سوى ما يرتديه من ملابس، كما أنه لم يستحم منذ عدة أيام بسبب وجود كاميرا في حمام الزنزانة، مؤكدًا أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحسين ظروفه الاعتقالية الصعبة والقاسية.