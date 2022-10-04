خامنئي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء مظاهرات إيران

وزعمت الولايات المتحدة إنها "فزعت" من الرد العنيف على الاحتجاجات.

وقال إن الولايات المتحدة "ستفرض هذا الأسبوع تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين".

وقال إن هؤلاء المتظاهرين يطالبون بـ "مبادئ عادلة وشاملة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تقف مع الإيرانيات" اللواتي "يلهمن العالم بشجاعتهن".

أما بريطانيا فاستدعت دبلوماسيا إيرانيا في لندن يوم الإثنين، وأبلغته رسالة إلى القيادة الإيرانية بأنه "بدلا من إلقاء اللوم على الجهات الخارجية في الاضطرابات، يجب عليهم تحمل المسؤولية عن أفعالهم والاستماع إلى مخاوف شعبهم".

لكن السلطات في إيران اعتقلت تسعة مواطنين أوروبيين، وقالت وسائل إعلام محلية إن ضباط المخابرات اعتقلوا أشخاصا اعتبروا "عملاء لمنظمات تجسس أجنبية" إما أثناء الاحتجاجات أو "في الكواليس".

كما استدعت سابقا سفيري بريطانيا والنرويج بشأن "تدخل وتغطية إعلامية معادية لها إبان الاضطرابات".

وكانت احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران قد اندلعت في سبتمبر/أيلول بعد وفاة مهسا أميني، لدى احتجازها من قبل شرطة الآداب، إثر اعتقالها لانتهاكها قواعد الحجاب في البلاد.

وزُعم أن الضباط ضربوا رأس أميني بهراوة وضربوا رأسها بإحدى سياراتهم.

لكن الشرطة قالت إنه لا يوجد دليل على أي سوء معاملة، وأنها عانت من "قصور مفاجئ في القلب".