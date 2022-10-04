كوريا الشمالية تنفذ تجربة صاروخية باليستية جديدة

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا آخر اليوم الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد حلق شرقا، في خامس استفزاز من نوعه منذ أواخر الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وفي طوكيو، قالت الحكومة إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باتجاه جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومقاطعة أوموري في شمال شرق اليابان، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

ويأتي الإطلاق الأحدث بعد أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين يوم السبت.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار أي نوع من الصواريخ الباليستية.

ويرى الخبراء أن الزيادة الأخيرة في تجارب بيونج يانج الصاروخية تأتي كرد فعل على المناورات البحرية التي تقوم بها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

كما شاركت حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" في التدريبات البحرية التي استمرت أربعة أيام. وكان هذا أول نشر لحاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بانتظام بالتحضير لهجوم من خلال مناوراتها العسكرية مع كوريا الجنوبية، وهو ما ينفيه البلدان.