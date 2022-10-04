 «الدولية للصليب الأحمر» تدعو إلى تحرك عاجل لوقف العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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«الدولية للصليب الأحمر» تدعو إلى تحرك عاجل لوقف العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 3:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 3:28 م

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء ما وصفته باحتدام العنف في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع خسائر عديدة في صفوف المدنيين، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف العنف ضد المدنيين ومنع المزيد من التصعيد.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في الضفة الغربية أرنو ميفر - في بيان اليوم الثلاثاء - "إنه من غير المقبول سقوط مدنيين جرحى أو قتلى في أحداث العنف"، مشيرا إلى قلقه الشديد من وجود أطفال في المدارس القريبة يشهدون تلك المستويات من العنف بل ويسقطون ضحايا له في كثير من الأحيان.

ودعا مسؤول اللجنة الدولية الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية واحترام المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية الأساسية، وطالب بألا تخرج مظاهر استخدام القوة عما تمليه قواعد القانون الدولي ومعاييره.

ولفت إلى أهمية ضمان سلامة وقدرة موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني على الاضطلاع بمهامهم الوظيفية لكفالة استمرارية تقديم الرعاية للمجتمعات المحلية المتضررة.

وشدد ميفر على أنه لا سبيل لإيقاف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص الضفة الغربية إلا عبر تحركات سياسية تهدف إلى تسوية النزاع.


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