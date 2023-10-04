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تدريبات تأهيلية للونش في الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 11:06 ص

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم  خلال مران اليوم الأربعاء .

ويخضع الونش لبرنامج تأهيلي وكان اللاعب  خاض تدريبات تأهيلية أمس داخل أرض الملعب على هامش المران ، في حين اكتفى اليوم بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية  من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه من قبل لعملية الرباط الصليبي، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


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