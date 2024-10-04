قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع الضبعة النووي حصد جائزة عالمية كـ "ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة" عام 2019 في روسيا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "بصراحة" المذاع عبر شاشة "الحياة" مساء الجمعة، أن فريق الإشراف على محطة الضبعة حصل أيضًا على جائزة الدولة كـ "أفضل فريق عمل" عام 2021.

وأشار إلى أن عدد العاملين في المحطة حاليا يبلغ 16 ألف عامل، نصفهم على الأقل من المصريين، مضيفا أن كل وحدة من وحدات المحطة الأربع ستتطلب ألف عامل عند بدء التشغيل، بحيث يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل جديدة.

وأوضح أن كل فرصة عمل مباشرة في المشروع تقابلها 10 فرص عمل غير مباشرة، مضيفا أن مرحلة الإنشاء والتركيب التي ستستمر 10 سنوات ستوفر 40 ألف فرصة عمل للمصريين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أن اختيار المهندسين للعمل في المشروع النووي يمر بمراحل دقيقة، تبدأ باستيفاء شروط شغل الوظيفة، ثم اجتياز اختبار فني تخصصي، واختبارات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، واختبار مواجهة، وكشف طبي، وأخيرًا دورة تدريبية مدتها 6 أشهر تحت الاختبار.