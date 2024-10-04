قالت مي الصايغ، مسؤولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن القطاع الصحي في لبنان بحاجة ماسة إلى سيارات إسعاف لنقل الجرحى، وإلى الأدوية.

وأضافت خلال تصريحات لـ العربية، أن المراكز التابعة للصليب الأحمر اللبناني أطلقت حملة للتبرع بالدم، نظرًا للحاجة الملحة لجميع فئات الدم؛ بسبب ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 9300 جريح.

وأوضحت أن القطاع الصحي يعاني من ضغط كبير على موارده التي تكاد تستنزف، مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية ناشدت بتمويل لتأمين استجابة المستشفيات، لافتة أن الاتحاد الدولي أطلق نداء طارئا لجميع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتوفير الدعم.

وطالبت "أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين بها".

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس؛ سقوط 28 من أفراد الطواقم الطبية في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ جراء تكثيف إسرائيل قصفها على بيروت.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد الشهداء بلغ ألفي شخص، بينهم 127 طفلًا، فيما أصيب 9384 آخرون منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان.