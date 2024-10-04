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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابي تهريب أكثر من مليون قرص مخدر إلى خارج البلاد. قدرت قيمتها ب 1,5 مليار جنيه تقريبا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تخصيص عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول " فى جلب وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدرعن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات "علب حلوى المولد النبوى الشريف" إلى إحدى الدول.

أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم مليون و305 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و3 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 1,5مليار جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.