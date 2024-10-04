رمضان يوضح حقيقة اعتراض كولر على تعيينه في الأهلي

كشف محمد رمضان، مدير الكرة والمدير الرياضي في النادي الأهلي حقيقة اعتراض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول على قرار تعيينه في مناصبه الجديدة، بعد استقالته من لجنة التخطيط.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر قناة إي تي سي: "كولر يعترض على تعيين في منصب مدير الكرة؟ لماذا؟ لماذا سيعترض على ذلك.. هو المدير الفني، لكنه غير المتحكم في إدارة النادي".

وأضاف: "هل هناك أي تضارب في الاختصاصات بيني وبين مارسيل كولر؟ كولر هو المسؤول بالكامل عما يحدث في الملعب والأمور الفنية ولا علاقة لي بها".

وتابع: "كولر تم إبلاغه بتعييني مديرًا رياضيًا للنادي قبل الإعلان الرسمي، ولكن حتى الآن لم يحدث تواصل بيني وبينه، وأنتظر عودته من السفر يوم السبت".

وأكمل: "من الممكن أن تكون خسارة السوبر الأفريقي قد عجّلت بتعييني لكن الأهلي ناد كبير ولا يتخذ قرارًا عاجلًا بناء على نتيجة مباراة".

وأتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا: "هناك لائحة أنا مسؤول عن تطبيقها، ويجب أن يكون هناك عدل بين اللاعبين وعدم وجود تفرقة وفصل المشاعر عن العمل".