الأهلي صبور تسوق 20 ألف وحدة سكنية لصالح بنكى الأهلي ومصر

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وافقت شركة الاهلى صبور للتنمية العقارية على تسويق اكثر من 20 الف وحدة سكنية مملوكة لبنكى الاهلى المصرى ومصر

وقال مسئول تسويق فى شركة صبور على هامش المشاركة فى معرض سيتى سكيب ان شركته ستقوم بعملية التسويق والبيع للمشروع السكنى الذى يقع فى شارع الثورة تحت اسم كمبوند جاردينا

ولم يكشف مسئول التسويق فى شركة الاهلى صبور ، اية تفاصيل عن مساحات الوحدات وسعر البيع ، مشيرا الى ان التسعير مازالت قيد الدراسة ، متوقعا طرح الوحدات للبيع قبل نهاية العام الجارى .

وانطلقت اليوم فى القاهرة معرض سيتى سكيب العقارى بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري التي تستعرض مشاريعها وتقدم باقة من العروض الحصرية خلال المعرض الذي يستقطب المستثمرين والباحثين عن العقارات التجارية أو السكنية أو الضيافة في البلد.