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البرلمان الإسرائيلي يصوت بالموافقة على الموازنة

البرلمان الإسرائيلي
البرلمان الإسرائيلي
د ب أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:43 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:43 ص

صوت البرلمان الإسرائيلي بالموافقة على الموازنة المقترحة من الحكومة، في خطوة من شأنها تجنب الحاجة إلى إجراء انتخابات جديدة.


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