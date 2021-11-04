البرلمان الإسرائيلي يصوت بالموافقة على الموازنة

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صوت البرلمان الإسرائيلي بالموافقة على الموازنة المقترحة من الحكومة، في خطوة من شأنها تجنب الحاجة إلى إجراء انتخابات جديدة.