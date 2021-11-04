الإمارات: اكتمال إنشاء ثالث محطات الطاقة النووية السلمية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن اكتمال الأعمال الإنشائية لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تُعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.



وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس: "تم تسليم أنظمة المحطة الثالثة تمهيداً للبدء في مرحلة الاستعدادات التشغيلية، وصولا إلى بدء تشغيلها وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة في العام 2023".



وتخفض محطات براكة البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الإمارات، وأصبحت المحطة الأولى في براكة في نيسان/ إبريل الماضي أكبر مصدر منفرد للكهرباء في المنطقة، حيث تنتج كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.



ومع ربط ثاني محطات براكة بشبكة كهرباء الدولة في أيلول/ سبتمبر الماضي، أصبحت محطات براكة تتصدر جهود خفض الانبعاثات الكربونية في الدولة، ودعم كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها المحطات.



وبحلول العام 2050، من المتوقع أن تقوم محطات براكة بخفض الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بنسبة 50%.