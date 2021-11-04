الشرطة الإسرائيلية تقتحم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى وتعيق صيانة شبكة الكهرباء فيها

قالت مصادر محلية فلسطينية إن عناصر من شرطة "الاحتلال" الإسرائيلي اقتحمت، اليوم الخميس، قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة، خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، وأعاقوا استمرار عملهم".

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة هددوا رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

ولفتت الوكالة إلى أن "مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية "نساء من أجل الهيكل" واصلوا اليوم اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا بالمنطقة الشرقية منه".

ووفق الوكالة، "تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين الوافدين للأقصى".