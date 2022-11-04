طائرات إسرائيلية بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض فوق قطاع غزة

حلقت طائرات بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في أجواء قطاع غزة على ارتفاعات مختلفة وبشكل مكثف.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن أجواء قطاع غزة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال، وعلى ارتفاعات منخفضة؛ ما أثار تخوف المواطنين من شن الاحتلال غارات على القطاع.

وفي وقت سابق الليلة، قال الجيش الاسرائيلي اليوم /السبت/ إن صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة الذي تحكمه حركة "حماس" في إتجاه إسرائيل.

ونسبت القناة السابعة الاسرائيلية إلى الجيش قوله في بيان إن الصاروخ انفجر في الجو وسقط الحطام في حقل مفتوح، بعد اعتراض منظومة القبة الحديدية له.

وقال الجيش إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ أخرى ، لكنها فشلت في العبور إلى الأراضي الإسرائيلية ، وسقطت داخل قطاع غزة.