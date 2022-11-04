الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

قال الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس، إن صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة، في إتجاه إسرائيل.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى الجيش قوله - في بيان - إن الصاروخ انفجر في الجو وسقط الحطام في حقل مفتوح، بعد اعتراض منظومة القبة الحديدية له.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى إطلاق ثلاثة صواريخ أخرى، لكنها فشلت في العبور إلى الأراضي الإسرائيلية ، وسقطت داخل قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات في جنوب إسرائيل ليلة الخميس.

وسُجلت صفارات الإنذار في بلدات نيريم وعين هشلوشة وكيسوفيم، وجميعها تقع بالقرب من حدود غزة في النقب الغربي.

وقالت القناة إنه يعتقد أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على استشهاد فاروق سلامة العضو بحركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق اليوم.