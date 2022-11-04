مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في أنحاء نابلس

شهدت قرى وبلدات مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت مُخيم "عسكر" في مدينة "نابلس"، وداهمت أحد المنازل وفتشته، قبل أن تعتقل مواطنا.

وقال مصدر بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، إن مواطنا فلسطينيا أصيب بعيار معدني، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة لاستيلاء المستوطنين على أراض في قرية "بيت دجن".

وأضاف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في قرية "بورين" جنوب نابلس، وحطموا نوافذها وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تصدوا لهم.

وهاجم مستوطنون آخرون منازل المواطنين الفلسطينيين على أطراف قرية "مادما"، جنوب نابلس، حيث حاول المستوطنون تحطيم نوافذ وأبواب المنازل، وعندما اندلعت مواجهات مع السكان، أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة مواطنين بالاختناق، واحتراق أشجار زيتون بالمنطقة.

وقال سكان قرية "قريوت" جنوب نابلس، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية من القرية واحتجزوا مزارعا فلسطينيا يدعى صبري راتب وجراره الزراعي، في حين وفر جنود الاحتلال الحماية لهم.