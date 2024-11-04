البرهان يتوجه إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم إلى القاهرة، تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الاثنين، كان في وداع البرهان، بمطار بورتسودان عضو مجلس السيادة الانتقالي عبدالله يحيى، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف.

ويرافق رئيس المجلس السيادي، في زيارته لمصر، كل من وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

⭕️ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يتوجه إلى القاهرة



بورتسودان : 4-11-2024#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي#السودان pic.twitter.com/3Z2luy5tJa — مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) November 4, 2024

وتنطلق اليوم الاثنين وحتى 8 نوفمبر الجاري، أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

ومن المقرر أن يضم المنتدى ما يقرب من 600 حدث تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى، وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.