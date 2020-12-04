لجنة شعبية فلسطينية: نحو 80% من سكان غزة مهددون بفقدان الأمن الغذائي

قالت لجنة شعبية فلسطينية اليوم الجمعة، إن نحو 80% من سكان قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما مهددون بفقد الأمن الغذائي .

وأكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية في القطاع جراء الحصار الإٍسرائيلي في وقت زادت جائحة فيروس كورونا من حالة التدهور.

وأبرزت اللجنة "ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة، حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70%، وهو نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي".

وقالت إن الانهيار الاقتصادي يتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى 20%، مشيرة إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي لعمال اليومية وأصحاب المحال التجارية والورش الذي تضرروا بشكل كبير من إجراءات مواجهة كورونا.

ونبهت إلى الواقع الصحي الصعب والكارثي جراء الحصار والذي يخشى من انهياره جراء الحالة الصحية مع تفشي وباء كورونا، والحاجة للمزيد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وحذرت من أن "المرحلة الحالية لا تحتمل مزيد من الانتظار نظراً للواقع الكارثي الذي تعيشه غزة، ومطلوب خطوات عملية تؤدي إلى رفع الحصار وإنقاذ الحالة الانسانية".

وطالبت اللجنة الشعبية برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وإمدادها بكل احتياجاتها الإنسانية والصحية العاجلة لتتمكن من التعافي صحياً واقتصادياً، ولضمان الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية المُهدد أمنها الغذائي.