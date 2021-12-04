قالت الدكتورة منال عفيفي حماد أستاذ التربية الموسيقية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إنها تسعي إلى نشر ثقافة الموسيقي القديمة بأصوات شبابية من أجل جذب أكبر فئة ممكنه من الشباب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية "CBC"، مساء الجمعة: "إحنا بنعاني دلوقتي من موجه المهرجانات، وعايزين نرتقي بيهم، ومش معقول أجبلهم المعاصر تاني بأصوات شابة، ولكن بجيبلهم القديم اللي مش بيسمعوه بأصوات تناسب سنهم".

وأوضحت أنّ الأغاني القديمة دائما ما تحتوى على الطرب والفن الجميل الراقي.

وتابعت: "برفض أشتغل اي حاجة من الشغل الجديد، فيه شغل جديد يتسمع ولكن للأسف مفيهوش طرب، ولما بسمع الجديد ولا كأني سمعت حاجة، حتى لو أغنية حلوة مش بتعلق معايا".

وأشارت إلى أنها تظهور مع فرقتها في دار الأوبرا المصرية مرة واحده كل عام، وقالت: "نفسي أخد مرة تانية في السنة، وجمهوري بيصعب عليا، وعملت حفلتين في ساقية الصاوي ولكن مش بجمال دار الأوبرا، ومش قادرة أغير المكان، وبحاول أخلي حفلاتي فيها طرب بلحن سهل يدخل الأذن ويتحفظ على طول".