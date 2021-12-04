مقاتلات التحالف العربي تشن غارات على مواقع متفرقة في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم السبت سلسلة غارات جوية، مستهدفة مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، "إن مقاتلات التحالف استهدفت بخمس غارات جوية قاعدة الديلمي الجوية القريبة من مطار صنعاء، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقاً ومعسكر الصيانة في حي النهضة، شمالي صنعاء".

وأكدت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة هز أرجاء العاصمة صنعاء، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف مستمرة بالتحليق بشكل مكثف وعلو منخفض في أجواء المدينة.

وكثف التحالف الذي تقوده السعودية، ضرباته الجوية على مواقع متفرقة في صنعاء منذ أسبوع، بعد هدوء حذر شهدته المدينة الأشهر الماضية.

وأتت الغارات بعد ساعات من اتهامات وجهها التحالف للحوثيين وإيران، بتحويل مطار صنعاء الدولي إلى "قاعدة عسكرية للتجارب والهجمات العابرة للحدود".

وحذر التحالف المدنيين من الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ومنذ نحو سبع سنوات، تقود السعودية تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى بقوة السلاح، وتسببت القتال بين الجانبين بسقوط قتلى وجرحى مدنيين.