 الرائد السعودي يعلن مواجهة الزمالك والإسماعيلي وديا - بوابة الشروق
السبت 4 ديسمبر 2021 12:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

الرائد السعودي يعلن مواجهة الزمالك والإسماعيلي وديا

محمد جلال
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:31 ص

أعلن نادي الرائد السعودي مساء الجمعة، خوض مباراتين وديتين أمام نادي الزمالك والاسماعيلي أثناء إقامة معسكره التدريبي في مصر بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الرائد السعودي إلى مصر يوم 9 ديسمبر الجاري لخوض معسكر مغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري السعودي.

وتقام المباراة الودية بين الزمالك والرائد السعودي يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، يعقبها لقاء ودي أمام الإسماعيلي يوم 15 من نفس الشهر.

كما سيعود إلى السعودية يوم 18 ديسمبر الجاري وذلك لاستئناف مسابقة الدوري المتوقفة بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس العرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك