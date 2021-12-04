الرائد السعودي يعلن مواجهة الزمالك والإسماعيلي وديا

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أعلن نادي الرائد السعودي مساء الجمعة، خوض مباراتين وديتين أمام نادي الزمالك والاسماعيلي أثناء إقامة معسكره التدريبي في مصر بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الرائد السعودي إلى مصر يوم 9 ديسمبر الجاري لخوض معسكر مغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري السعودي.

وتقام المباراة الودية بين الزمالك والرائد السعودي يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، يعقبها لقاء ودي أمام الإسماعيلي يوم 15 من نفس الشهر.

كما سيعود إلى السعودية يوم 18 ديسمبر الجاري وذلك لاستئناف مسابقة الدوري المتوقفة بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس العرب.