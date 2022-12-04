أبدى ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، سعادته بالتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، مشيدا بالأجواء والدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق في أول مونديال يقام في العالم العربي.

وصعد المنتخب الأرجنتيني بعدما تغلب على نظيره الأسترالي 2 / 1 مساء السبت في دور الستة عشر، وسيلتقي في دور الثمانية نظيره الهولندي الذي تأهل في وقت سابق بالفوز على منتخب أمريكا 3 / 1 في أولى مباريات دور الستة عشر.

ووسط حضور 45 ألف و32 مشجعا في استاد "أحمد بن علي" المونديالي، تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 35 و57.

وبعدها رد المنتخب الأسترالي بهدف في الدقيقة 77 سجله الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى محاولة التصدي لتسديدة من كريج جودوين.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :"نعم سعداء للغاية خاصة بالأداء الذي قدمناه في هذه المباراة، كانت مواجهة مليئة بالتحديات، فقد ضغطوا علينا وكانوا نشطين أكثر منا لفترات."

وأضاف :"الشوط الأول كان صعبا لكن ميسي سجل هدف الافتتاح خلاله، وبعدها أعدنا ترتيب الأورواق في الشوط الثاني، وأعتقد أننا ما كنا نستحق المعاناة في النهاية، حيث أتيحت لنا فرص قبلها."

ولدى سؤاله عن النجم أنخيل دي ماريا، قال سكالوني :"نتمنى أن يتعافى دي ماريا سريعا، هو عنصر مهم بالنسبة لنا، لم يشارك في مباراة اليوم، ولكن عندما يتواجد على مقاعد البدلاء، أميل لإشراكه، لكن في مباراة اليوم ما كان ليقدم إسهاما للفريق."

وقال سكالوني عن الأداء :"نحن لعبنا اليوم بطريقة أفضل بكثير، لكن الخصم كان قويا للغاية، كانت المباراة مفيدة للجميع كي نفهم ونستوعب إلى أي مدى هذه المنافسة صعبة، نحن نتحدث عن منتخب مارس الضغط بذكاء شديد."

وأضاف :"عندما تستطيع أن تصمد أمام هذا الضغط وتصنع الفرص فهذا أمر رائع وهذا ما تمكنا منه في الشوط الثاني، لعبنا بأريحية أكبر، وميسي كان يعاني من عدم ارتياح في كاحله وجوميز نفس الشيء، لذلك تعين علينا إجراء بعض التغييرات."

وأضاف سكالوني بشأن الانتقال لمرحلة جديدة ومستوى آخر من المنافسة، "مر علينا 14 يوما لعبنا خلالها عدة مباريات لكن ذلك أصبح ماضيا الآن... في كل مرة نصل فيها إلى المراحل الإقصائية نقول إننا نبدأ المونديال من جديد، لكن خصم اليوم لم يكن سهلا ولقد قدمنا أداء جيدا."

ولدى سؤاله عن تحويل خيبة الأمل بالهزيمة في المباراة الأولى أمام السعودية 1 / 2 إلى نجاح وثقة، قال سكالوني :"عندما انتهت تلك المباراة، رأينا بالطبع مشاعر خيبة الأمل على المشجعين والمشجعات وهذا هو ما لا يحتمل، وأتمنى أن يكون الجميع قد تسنى لهم خوض نفس الشعور الذي يمر به اللاعبون."

وعن حديثه مع لاعبيه عقب مباراة السعودية، قال سكالوني :"لا أعتقد أن هناك شيئ خارج عن المألوف، الأرجنتين لعبت ثلاث مباريات بوتيرة عالية، وكان الفريق يدرك قدرته على الفوز، قلت لهم فقط أن يدخلوا إلى أرض الملعب ويؤدوا من أجل الفوز."

وأضاف :"التوتر يؤثر أحيانا، وأيا كان المنافس، يجب أن نتحلى بالثقة وبالتالي على اللاعبين أن يتحلوا بالثقة، فأنا أعتقد أن الضغط ليس صحيا في كرة القدم."

وحول ما إذا كان المنتخب الأرجنتيني قد استحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف أمام أستراليا، وتأثير ذلك على الجماهير، قال سكالوني :"لا أعرف ما إذا كنا نستحق مزيدا من الأهداف أم لا، ولكن كرة القدم يدفع فيها دائما من يخطئ ضريبة عالية."

وأضاف :"لا أعرف تحديدا مدى تأثير ذلك على الجماهير، لكن الجماهير تفهم كرة القدم، وتفهم ما فيها من لحظات حاسمة الجمهور يفهم روح كرة القدم وأنه من الممكن أن نفوز أو نخسر."

واختتم سكالوني حديثه قائلا :"نحن سعداء بهذا المنتخب وهذا الأداء، والجماهير كذلك، هنا نلعب وكأننا في الأرجنتين، هذا الدعم يشكل ذكريات جميلة سننقلها إلى الأرجنتين وسنحتفظ بها إلى الأبد."