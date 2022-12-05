وزير الطيران: مطار سفنكس قيمة مضافة لحركة النقل الجوي في مصر

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن مطار سفنكس يمثل قيمة مضافة لحركة النقل الجوي في مصر، مؤكدا أنه لن يغني عن مطار القاهرة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر قناة " دى إم سى"، مساء السبت، إلى أن مطار سفنكس أصبح يمثل قيمة مضافة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يقوم على خدمة رحلات اليوم الواحد والسياحة الداخلية والخارجية، منوها الى مراعاة المطار توفير كافة سبل الراحة للركاب.

ولفت إلى أن التطوير الذي لحق بالمطار شمل زيادة طاقة الركاب من 300 إلى 900 راكب خلال الساعة الواحدة، فضلا عن توسيع المساحة الداخلية إلى 23 ألف متر مربع، بعد أن كانت 4500، إلى جانب زيادة عدد أماكن الحجوزات.

وأشار إلى أن بداية عمل المطار منذ افتتاحه عام 2019 كانت تجريبية؛ بغرض معرفة تسلسل حركة الطيران والقدرة الاستيعابية، مشيرا إلى اقتصار عمله على الرحلات الداخلية طيلة نوفمبر الماضي.

وأكد أنه تم حل جميع الصعوبات التي ظهرت في طور التشغيل التجريبي، وتم تلافيها بإجراءات تصحيحية لمسارات حركة الركاب ودخول وخروج السيارات، وأيضا وصول الطائرات والتنسيق بين وحدات المراقبة الجوية في مطار القاهرة وسفنكس، لافتا إلى أن حركة التشغيل في التوقيت الحالي تشمل الطيران الداخلي والدولي.

وأشار إلى وجود 12 رحلة داخلية يتم العمل عليها أسبوعيا من سفنكس إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، منوها إلى إعلان تذاكرانها في جميع مكاتب الحجز.

وأكد أنه يوجد هناك محاولات لتقليل أسعار الطيران الداخلي في مطار سفنكس، لكن عائق ارتفاع أسعار الوقود بشكل عام ووقود الطائرات يعتبر عاملا كبيرا ومؤثرا على تسعيرة تذكرة الطيران.

وفيما يتعلق بالطيران الدولي، نوه إلى وجود رحلتين ضمن الأجندة الدولية لكل من مطاري جدة والرياض هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن عدد الرحلات يتم وفقا لطلبات الحجوزات من شركات الطيران، مؤكدا أن المطار مفتوح أمام جميع شركات السياحة الداخلية والخارجية.

كما نوه الفريق حلمي، إلى تجهيز المطار طبيا لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال استخدام الكراسي المتحركة وتخصيص طرق خاصة؛ من أجل العمل توفير سبل الرعاية كافة.