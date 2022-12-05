منير فخري عبدالنور عن وقفة سكان الزمالك: نعترض على قطع الأشجار وتشويه الحي

قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأحد سكان حي الزمالك، إن الوقفة التي نظمتها جمعية "الزمالك" أمس، جاءت اعتراضًا على إزالة الأشجار، من أجل إقامة جراج متعدد الطوابق، معقبًا أن: "ما حدث في الزمالك هو اعتداء على البيئة، وتشويه للحي".

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت، أن وصف الوقفة بـ"الاحتجاجية" أمر مبالغ فيه، مستكملًا أن: "عدد السكان المشاركين يتراوح بين 150 لـ200 شخص".

وذكر أن هذه الوقفة تطالب بإجراء حوار مجتمعي بين سكان الزمالك، والجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، معقبًا: "حتى الآن الجهة التي قررت المشروع غير معروفة".

ولفت إلى أن بناء جراج على ضفاف النيل هو مخالف لقانون البيئة، وعلى الأقل قانون التنسيق الحضاري، موضحًا أن التطوير لا يتم باستخدام الأسمنت، وحديد التسليح، خاصة في ظل فوائد الأشجار بيئيا ومناخيا.

جدير بالذكر أن عدد من سكان حي الزمالك، نظّم وقفة، اليوم السبت، أمام كورنيش النيل بشارع سرايا، للمطالبة بوقف إزالة الأشجار لإقامة جراج، دون استطلاع آراء السكان حول المشروع.

وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الشخصيات العامة على رأسهم وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، وكذلك وزير الخارجية الأسبق السفير نبيل فهمي، ووزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخري عبد النور، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق زياد بهاء الدين.