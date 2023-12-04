ربطة الأندية تعاقب إنبي بسبب مباراة المصري

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة المصري البورسعيدي وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي حقق الفوز على إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقررت الرابطة توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25 ألف جنيهًا وذلك للاعتراض الجماعي على الحكم عقب انتهاء المباراة.

كما قررت الرابطة إيقاف تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.

المصري رفع رصيده للنقطة 12 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق الأهداف فقط عن المربع الذهبي، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 10 في المركز الحادي عشر.