القبض على 12 شخصا في مداهمة للشرطة ضد نازيين جدد بإيطاليا

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أعلن مسؤولون في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 12 مشتبها بهم، على الأقل، في مداهمة ضد إحدى جماعات النازيين الجدد في مدينة بولونيا بشمالي إيطاليا.

وأفادت الشرطة ومكتب المدعي العام بتفتيش نحو 12 منزلا خلال العملية التي استهدفت الجماعة التي يطلق عليه "وحدة المستذئب".

ويعيد اسم المجموعة ذكرى منظمة "المستذئبون" النازية، وهي وحدة سرية أنشأتها قوات الأمن الخاصة (إس إس)، الجناح شبه العسكري للحزب النازي، خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية لتنفيذ أعمال تخريب وحرب عصابات.

وقال مدعون إن المداهمات استهدفت 25 مشتبها بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و76 عاما، في روما وميلانو، بين مدن آخرى.

وهناك تواجد يميني قوي في بولونيا وغيرها من الأجزاء بشمال إيطاليا.

ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية، وأيضا الدعاية والتحريض على ارتكاب جرائم على أساس التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، وحيازة أسلحة.

كما يواجه المقبوض عليهم تهما بالتخطيط لانقلاب بهدف إقامة دولة استبدادية تقوم على أساس مفهوم النقاء العرقي.

وصادرت السلطات أيضا مؤلفات يمينية وصورا لبينيتو موسوليني، الدكتاتور الإيطالي الفاشي.