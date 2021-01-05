السعودية: ضوابط جديدة لاستئناف رحلات العمرة وعقوبات للشركات المخالفة

أقرت وزارة الحج السعودية اليوم ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة المقبل، محذرة من إلغاء الوكالة لشركات السياحة المتعاملة من الخارج في حال مخالفتها للضوابط، حرصا على صحة وسلامة المعتمرين.

ونشرت الوزارة بيانا اليوم، على الشركات السياحية، أفاد بأنه في اطار العودة التدريجية للعمرة وفق النموذج الآمن المعد من الوزارة لضمان تحقيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، فإنه يلزم إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل قدوم المعتمرين بـ 24 ساعة بحد أقصى، خاصة وأنه لوحظ خلال الفترة الاخيرة عدم التزام بعض الشركات ووكلائهم بالخارج بإدخال بيانات مطابقة مع برامج المعتمرين ورحلات القدوم والمغادرة (في النظام الآلي) وهو ما كان له تأثير سلبي على تقديم الخدمات للمعتمرين.

وتضمنت الضوابط، ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات التنظيمية، والاستعداد المسبق لأوامر التفويج سواء بين المنافذ أو المدن بشكل صحيح وفقا للبرنامج المعد للمعتمر في المحرك السعودي للحجز المركزي والمسار الالكتروني للعمرة، وفي حالة رصد أي إخلال بذلك سوف يتم اتخاذ عدة إجراءات أهمها إيقاف النظام على الوكيل الخارجي المخالف فوراً ونهائيا.

كما تضمنت إيقاف النظام على شركة العمرة القادم عن طريقها المعتمرين لحين معالجة كافة الأخطاء وتصحيح البيانات واستكمالها والتأكد التام من الالتزام بتلك الإجراءات.

ونوهت بأنه في حالة تكرار تسجيل مخالفة تلك الإجراءات سيتم إيقاف النظام الآلي على شركة العمرة المخالفة فورا ونهائيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات العمرة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لتقرير العقوبة المناسبة بحقها والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيا.