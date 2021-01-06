أطلقت وزارة الصحة رسميا الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل المسبق للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وبالدخول إلى الموقع يمكن للمواطن التسجيل في واحد من ثلاثة أقسام رئيسية: العاملين بالقطاع الصحي، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأخرى.

ويمكنكم الدخول على الموقع والمبادرة للتسجيل عبر الرابط:

‏https://egcovac.mohp.gov.eg/?fbclid=IwAR0yIyYzDzjZEjB5_DaCS8ocARkJDkDk1i3zxutljLFvSju6GMKdkm5Ke8M#/home

وفي تصريحات لـ"الشروق" في 18 ديسمبر الماضي قال مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أيسم صلاح، إنه قد تم الانتهاء من إعداد الموقع الإلكترونى للقاحات الخاص بتسجيل الفئات المستهدفة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذى تم استلام مصر 50 ألف جرعة من اللقاح الصينى خلال الأسبوع الماضي.

‎وأضاف أن الموقع سيعرض فى البداية تعريف باللقاح وفعاليته والفئات الأولى المستهدفة للتلقيح، ثم سيتيح الموقع استمارة للعاملين فى الرعاية الصحية وبوجه خاص العاملين بمستشفيات العزل الفرز لعلاج كورونا، حيث سيملأ أفراد الرعاية الصحية سواء الأطباء أو التمريض أو المشرفون أو العاملون الاستمارة، التى تطلب منهم المعلومات الكافية لتحديد موقعهم فى العمل، وسيتم ترتيب أولوية الحصول على اللقاح بشكل إلكترونى من خلال الموقع.

‎وأشار صلاح إلى أنه سيتم إبلاغ الذين لهم أولوية الحصول على اللقاح والذين تم اختيارهم إلكترونيا، عن طريق رسالة على الهاتف المحمول، أو عبر الواتساب، لإبلاغهم بموعد ومكان التلقيح، وسيكون للذين لم يتلقوا رسالة تأكيد على موعد التلقيح، ترتيب آخر فى المرحلة المقبلة، وليسوا من الفئات الأولى المستهدفة.