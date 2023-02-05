القوات الأوكرانية تقصف تمركزين ومستودع ذخيرة للقوات الروسية

ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية اليوم الأحد، منطقتين لتمركز القوات الروسية ومخزن للذخيرة، في الوقت الذي تركز القوات الروسية جهودها في خمسة قطاعات، مع استمرارها في الحفاظ على وجود عسكري في المناطق المتاخمة لأوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، هذا في التحديث المسائي أن القوات الروسية "تواصل تجميع صفوفها في مناطق منفصلة. وتتركز الجهود الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا"، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

وتابعت أن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية نفذت على مدار اليوم تسع ضربات على مناطق تركيز القوات الروسية، كما قصفت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية منطقتين لتركيز قوات العدو ومخزن ذخيرة.

وبحسب هيئة الأركان، شنت القوات الروسية يوم الأحد، 4 ضربات صاروخية، اثنان منها أصاب البنية التحتية المدنية في خاركيف ودمر مبنى من خمسة طوابق لمؤسسة للتعليم العالي تدميرا كاملا وأصيب خمسة مدنيين.

فيما سقط الصاروخان الروسيان الآخران في دروزكيفكا بمنطقة دونيتسك وألحق أضرارا بأربع مبان سكنية وروضة أطفال، وأسفر القصف عن إصابة 4 مدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، شنت القوات الروسية أكثر من 40 هجوما باستخدام راجمات الصورايخ، وخاصة على أهداف مدنية في خيرسون، ودمر القصف مباني سكنية، وسجل وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقالت هيئة الأركان العامة، إنه لا يزال هناك تهديدا مرتفعا بشن القوات الروسية المزيد من الضربات الجوية والصاروخية في جميع أنحاء أوكرانيا.