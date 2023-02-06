حماس تدين مصادقة إسرائيل على إقامة مستوطنة جديدة في محيط غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في محيط قطاع غزة.



واعتبرت حماس، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الخطوة الإسرائيلية تمثل "تصعيدا خطيرا لن يجلب للمستوطنين أمناً ولا استقراراً، ولن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على أرضنا".



وقالت إن الحكومة الإسرائيلية "وحدها من تتحمل مسؤولية استهتارها بتسكين المستوطنين قرب قطاع غزة، ووضعهم في دائرة الخطر، وهي من تتحمّل المسؤولية كاملة عن تصعيدها الاستيطاني في عموم الضفة الغربية".



وأضافت "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في لجم تلك السياسات الاحتلالية العنصرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة".



وصادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على مشروع قرار يقضي بإقامة مستوطنة جديدة في المنطقة المحيطة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن إقامة مستوطنة جديدة دليل على قوة إسرائيل، مضيفا أن حكومته تعمل على "تعزيز الاستيطان في جميع أنحاء بلادنا".



وذكرت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنه سيتم إنشاء المستوطنة الجديدة كمستوطنة مختلطة لنحو 500 عائلة متدينة وعلمانية استجابة للطلب المتزايد على هذا الشكل من الاستيطان.