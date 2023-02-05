قال محمود خيري، خبير السيارات، إنه من الصعب دخول السيارات موديل 2022 التي تم استيرادها، موضحًا أن الحل يكمن في إعادة التصدير مثلما فعلت بعض الشركات.

وأضاف خيري في مداخلته في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب" عبر فضائية مصر"، مساء السبت، أن إعادة التصدير تسبب خسائر كبيرة للشركة، مؤكدًا وجود حالة من الاستياء لمستوردي السيارات.

وردًا على سؤال لماذا لا يتم استيراد سيارات موديل 2023، أوضح أنه من الصعب استيرادها؛ بسبب صعوبة فتح الاعتمادات لاستيراد أعداد كبيرة من المركبات؛ لافتًا إلى أن السماح بدخول سيارات 2022؛ تحدث حالة من النشاط والحركة في السوق وتحل أزمة الوكلاء.

وأفاد بأن الأولوية في الاستيراد هي للمواد الغذائية والحاجات الأساسية، منوهًا بأن في حالة السماح باستيراد السيارات 2022، فيجب أن يكون من خلال الوكلاء وليس التجار.