ممثل الأمم المتحدة للطفولة بمصر: نتعاون مع الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر، جيرمي هوبكنز، إن اليونيسيف تهدف للتعاون مع الحكومة، وذلك من أجل تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف جيرمي خلال مقابلته، عبر فضائية "الحياة"، في برنامج "الحياة اليوم"، مساء السبت، أن العام الماضي في منتدى شباب العالم، تم إطلاق مبادرة "شباب بلد"، ويعمل اليونيسيف حاليًا على تنفيذه.

وذكر أن الأمم المتحدة تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ من أجل تنفيذ برنامج "شباب بلد"، مؤكدًا على البحث المستمر من قِبل اليونيسيف لتوفير احتياجات الشباب في مجال العمل.

ومبادرة "شباب بلد" هي عبارة عن، منصة على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ لعام 2022، للمساعدة في التدريب والتأهيل من أجل الحصول على العمل المناسب، سواء كان وظيفة، أو إنشاء مشروع خاص في ظل سوق عمل متغير يتطلب العديد من المهارات.