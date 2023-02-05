 الشرطة الباكستانية تعتقل أربعة إرهابيين خططوا لشن هجمات على قوات الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الباكستانية تعتقل أربعة إرهابيين خططوا لشن هجمات على قوات الأمن

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 1:35 ص | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 1:38 ص

 أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم /السبت/ اعتقال أربعة إرهابيين في منطقة "سوابي" بإقليم "خيبر باختونخوا" في شمال غرب البلاد، بزعم أنهم كانوا يخططون لشن هجمات على قوات أمنية ومنشآت حساسة في هذا الإقليم.
وأوضح قائد شرطة المنطقة "نجم الحسنين" - في تصريحات صحفية بهذا الشأن- أنه تم اعتقال هؤلاء الإرهابيين أثناء مداهمة الشرطة مخبأ في أعقاب تلقيها معلومات عن تواجدهم في المنطقة.
وأضاف أن الشرطة عثرت على مواد متفجرة وقنابل يدوية وأسلحة وذخيرة بحوزة المعتقلين، مما يؤكد أنهم كانوا يخططون لشن هجمات على قوات أمنية ومنشآت حساسة في الإقليم.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المعتقلين إلى مقر إحدى الجهات المختصة بالتحقيق لاستجوابهم بشأن أنشطتهم.

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