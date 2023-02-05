القيعي يكشف سبب تعثر مفاوضات الأهلي مع المهاجم البرازيلي سوزا

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، سبب تعثر المفاوضات بين الفريق الأحمر والمهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب جيونبك هيواندي الكوري، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات مع البرازيلي سوزا، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن المفاوضات توقفت دون حسم الصفقة».

وقال القيعي في تصريحات لقناة ناديه: «الأهلي كان قريبا من التعاقد مع سوزا مهاجم فريق يلعب في الدوري الكوري الجنوبي، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح».

وأتم: «سبب تعثر المفاوضات أن وكيل اللاعب طلب 600 ألف دولار عمولة، ولكن عندما رفض الأهلي، أفسد هو صفقة انتقال اللاعب».