عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم: ما حدث للنسخة الخامسة هو تطوير لا إلغاء

قال الدكتور محمد التوني، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن قرار إلغاء النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، يأتي في إطار تطبيق المناقشات التي طرحت من قبل على أرض الواقع، متابعا: "انتقلنا من مناقشة آليات التنمية لمرحلة تنفيذها، لم نلغ النسخة الخامسة ولكن حولنها لشيء أكثر تأثيرا على المواطنين".

وأكد "التوني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء السبت، أن هذه الخطوة تعكس مدى إدراك شباب مصر ووعيهم للتحديات الإقليمية والعربية الموجودة على الأرض.

وأكد عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، أنه تم توجيه حقوق الرعاية التي كانت تخصص لمنتديات شباب العالم في مصر في السنوات الماضية، لإنشاء مبادرات تنموية واجتماعية تخدم فئة الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن عوائد المنتدى سوف تخصص لإقامة مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا: "هنفذ المبادرات التى تعكس حجم التحديات التي تقابل الشباب على أرض الواقع".

وأكد أن العمل في تنفيذ المبادرات الشبابية سوف يبدأ خلال الفترة الحالية؛ بالتعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة، لافتا إلى انه سوف يتم العمل على تنفيذ المشروعات مع شركاء محليين ودوليين.

يذكر أن إدارة منتدى شباب العالم، قررت عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية