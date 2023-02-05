هل العقوبات الأوروبية أثرت على روسيا اقتصاديا؟ خبير نفط يجيب

قال الدكتور محمد الشحات، خبير النفط، إن الحصار الاقتصادي الذي تم فرضه، من الدول الأوروبية على روسيا، نجح في التأثير على الاقتصاد الروسي، وبخاصة مداخيل النفط.

وأضاف الشحات خلال مداخلته، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، مساء السبت، أن روسيا اتخذت إجراءات، لتوريد النفط إلى دول مثل الهند والصين، مضيفًا أن في حالة امتداد الحرب الروسية-الأوكرانية لفترة أطول، سيجعل الدول السابقة وغيرها تبحث عن بديل للنفط الروسي لأن استيراده سيكون مكلفا للغاية.

وأفاد بأنه يوجد حالة عدم توازن في سوق النفط، وذلك لسيطرة السوق الأوروبية عليه، وتحديد السعر من جانبهم، قائلًأ: "دائمًا ما تتدخل السياسة في الأمور الاقتصادية".

وأشار إلى أن منظمة "أوبك" و "أوبك بلس" يجب أن يحدث تفاهم بينهما للتحكم في أسعار النفط، مؤكدًا أن تحديد السعر بناءًا على الإنتاج.

يذكر أنه من القيود التي تم فرضها على روسيا، هي رفض الدول الغربية شراء النفط والغاز من شركات الطاقة الروسية.