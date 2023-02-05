3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بجمرك الإسكندرية

سيطرت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق نشب بمحتويات شقة سكنية، بعقار كائن في شارع المكتب، منطقة رأس التين، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي الجمرك، حول نشوب حريق بشقة سكنية داخل عقار غرب المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية أسباب نشوبه إلى حدوث ماسٍ كهربائي، حيث تبين أن الشقة كانت خالية من السكان وقت نشوب الحريق، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.