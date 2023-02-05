عباس يؤكد على القرار الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد، على ما تم اتخاذه من القيادة الفلسطينية من إجراءات وقرارات بما يشمل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن الفلسطينية لمتابعة آخر المستجدات والأوضاع الأمنية "نتيجة الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المستمر على المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية".

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عباس حمل إسرائيل المسؤولية كاملةً عن اعتداءاتها "لأنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وما يتبعها من إجراءات أحادية الجانب تخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك جميع المرجعيات والقوانين الدولية".

وأكد عباس على وقف التنسيق الأمني والتوجه إلى المحافل والمحاكم الدولية وغيرها من القرارات "التي تهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية".

كما شدد على "أهمية مواصلة نهج المقاومة الشعبية السلمية، والحفاظ على الأمن الداخلي لشعبنا ومؤسساتنا، وهي المسؤولية التي يجب أن تتحملها جميع المؤسسات الحكومية والأمنية والمحافظين والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني".

وبحسب وكالة وفا، وجه عباس أجهزة الأمن الفلسطينية للقيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون وتحملها المسؤولية للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي.

كانت القيادة الفلسطينية أعلنت في 26 من الشهر الماضي عقب اجتماع طارئ في رام الله برئاسة عباس أن "التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما"، وذلك ردا في حينه على استشهاد 10 فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.